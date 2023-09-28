«Партизан» побил рекорд Евролиги по продаже абонементов на сезон

Сербский баскетбольный клуб «Партизан» продал 16124 сезонных абонемента на предстоящий сезон, тем самым обновив рекорд Евролиги, сообщает Basket News.

Сезон для команды из Белграда стартует 2 октября матчем с «Морнар Баром» в Адриатической лиге. Игра начнётся в 20:00 мск.

Напомним, в прошлом сезоне Евролиги «Партизан» уступил мадридскому «Реалу» на стадии плей-офф со счётом 2-3. При этом команда завершила регулярный сезон европейского чемпионата на пятом месте с результатом в 20 побед при 14 поражениях.

Отметим, что в прошлом сезоне «Партизан» выиграл Адриатическую лигу, победив в финале своего извечного соперника, «Црвену Звезду» со счётом 3-2. Это первый трофей команды с 2013 года.

Команду возглавляет серб Желько Обрадович, который недавно рассказал о разнице тренерской работы в Национальной баскетбольной ассоциации и в Европе.