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«Партизан» побил рекорд Евролиги по продаже абонементов на сезон

«Партизан» побил рекорд Евролиги по продаже абонементов на сезон
«Партизан»
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Сербский баскетбольный клуб «Партизан» продал 16124 сезонных абонемента на предстоящий сезон, тем самым обновив рекорд Евролиги, сообщает Basket News.

Сезон для команды из Белграда стартует 2 октября матчем с «Морнар Баром» в Адриатической лиге. Игра начнётся в 20:00 мск.

Напомним, в прошлом сезоне Евролиги «Партизан» уступил мадридскому «Реалу» на стадии плей-офф со счётом 2-3. При этом команда завершила регулярный сезон европейского чемпионата на пятом месте с результатом в 20 побед при 14 поражениях.

Отметим, что в прошлом сезоне «Партизан» выиграл Адриатическую лигу, победив в финале своего извечного соперника, «Црвену Звезду» со счётом 3-2. Это первый трофей команды с 2013 года.

Команду возглавляет серб Желько Обрадович, который недавно рассказал о разнице тренерской работы в Национальной баскетбольной ассоциации и в Европе.

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