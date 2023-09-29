Дэмьен Лиллард хотел остаться в «Портленде» в случае, если не будет обмена в «Майами»

Звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард пытался отозвать свою просьбу об обмене из «Портленд Трэйл Блэйзерс» в случае, если клубу из Орегона не удастся договориться с «Майами Хит» о сделке, сообщает Bleacher Report.

Примечательно, что руководство «Портленда» ответило разыгрывающему категорическим отказом, заявив, что «пути назад нет». Отмечается, что Лиллард был шокирован таким решением клуба, в частности, генеральным менеджером Джо Кронином.

Лиллард помогает дочери забивать сверху:

Ранее Дэмьен Лиллард перешёл в «Милуоки Бакс» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Трэйл Блэйзерс».

Также «Портленд» получил незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Бакс» и незащищённые права обмена с «оленями» в 2028 и 2030 году. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.