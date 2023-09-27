Дождались! Дэмьена Лилларда обменяли в «Милуоки» — он давно хотел играть вместе с Яннисом

Сегодня, 27 сентября, в НБА состоялся один из самых ожидаемых обменов нынешнего межсезонья. Дэмьену Лилларду, который провёл всю свою карьеру в «Портленд Трэйл Блэйзерс», наконец-то нашли новую команду: предстоящий сезон он начнёт в составе «Милуоки Бакс».

Дэйм запросил обмен из «Блэйзерс», в составе которых выступал с 2012 года, спустя день после открытия рынка свободных агентов. Тогда в число команд, заинтересованных в его приобретении, входили «Бруклин», «Филадельфия» и «Майами», который был приоритетным направлением самого игрока.

Со временем большинство претендентов «отвалились», и серьёзные переговоры с «Портлендом» вели одни лишь «Хит». Ходили слухи, что «Блэйзерс» серьёзно усложняли процесс – их якобы не устраивало ни одно из поступавших из Флориды предложений. В команде верили, что за их лидера должны предлагать больше. «Майами» пытался найти способ договориться, возможно, подключить к сделке третью команду, но руководство «Портленда» никак не шло навстречу.

Дэмьен Лиллард Фото: Alika Jenner/Getty Images

Затем наступило затишье. О переговорах по Лилларду особо не было слышно – было непонятно, ведутся ли они вообще. Но вот в конце сентябре ситуация снова набрала обороты. И тогда выяснилось, что «Хит» больше не являются главным претендентом на Дэйма. К гонке подключились «Торонто Рэпторз», «Орландо Мэджик», «Бостон Селтикс», интерес к игроку также возобновила «Филадельфия». Но успешнее других в итоге оказались «Бакс» – вместе с «Финиксом» они стали частью трёхстороннего обмена, в результате которого Лиллард отправляется в «Милуоки».

Детали трёхстороннего обмена между «Портлендом», «Милуоки» и «Финиксом»:

«Портленд» получает: Деандре Эйтона («Финикс»), Джру Холидэя («Милуоки»), Тумани Камару («Финикс»), пик первого раунда в 2029-м и свап (оба – от «Милуоки»);

«Милуоки» получает: Дэмьена Лилларда («Портленд»);

«Финикс» получает: Юсуфа Нуркича («Портленд»), Грейсона Аллена («Милуоки»), Нассира Литтла («Портленд»), Кеона Джонсона («Портленд»).

Вот так заканчивается 11-летняя эпоха Лилларда в «Портленде». Теперь он будет играть в «Милуоки» с чемпионом-2021 и двукратным MVP Яннисом Адетокунбо. И это то, чего они оба давно хотели.

На протяжении последних нескольких лет они оба публично изъявляли желание оказаться в одной команде. Так, 15 мая 2022 года, ровно 500 дней назад, в социальных сетях Дэмьена попросили выбрать одного игрока, который мог бы помочь ему выйти в финал НБА. Он ответил: «Яннис».

Яннис Адетокунбо Фото: Stacy Revere/Getty Images

Яннис в недавнем прошлом заявил примерно то же самое. Инсайдер Крис Хэйнс заявил, что несколько месяцев назад его заметили в барбершопе в калифорнийском городе Фресно. Грека спросили, с кем тот хотел бы поиграть. Угадайте, кого он назвал? Правильно, Дэмьена Лилларда.

Адетокунбо пока никак не отреагировал на новости о переходе Дэйма. Сам Лиллард оставил в своих социальных сетях небольшое обращение к поклонникам «Блэйзерс»:

«Я не буду обращаться к обычным фанатам, но к поклонникам «Трэйл Блэйзерс» и всему Портленду, которых я люблю… Я обращусь к ним со всей искренностью. Следите за обновлениями. С нетерпением жду следующей главы!».

Вот так. В предстоящем сезоне Лиллард станет стартовым разыгрывающим в «Милуоки» и по совместительству лучшим игроком, с которым когда-либо делил площадку Адетокунбо. «Бакс», очевидно, сделают серьёзную заявку на чемпионство – второе для Янниса и первое, такое заветное для Дэйма.