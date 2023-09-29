Игрок «Локо» Емченко: не списывал бы ЦСКА со счетов, в команде собраны хорошие игроки

Баскетболист краснодарского «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко поделился мнением насчёт игры московского ЦСКА после Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Я бы точно не списывал ЦСКА со счетов и не делал каких-то поспешных выводов по предсезонному турниру. Да, они проиграли две игры, понимаю. Но если взять хотя бы наш матч с ними, то там мы победили в овертайме в тяжёлой борьбе, так что и наша команда могла проиграть и играть за 5–8-е места. Списывать армейцев точно не стоит. Конечно, сейчас в ЦСКА нет Алексея Шведа и Николы Милутинова, через которых строилась игра команды в прошлом сезоне, но у них в составе собраны хорошие игроки, которые умеют играть в баскетбол и показывать высокий уровень», — приводит слова Емченко Metaratings.

Напомним, «Локомотив-Кубань» в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ уступил санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 83:85 и занял второе место. ЦСКА, в свою очередь, занял шестое место, уступив в последнем матче турецкому «Бешикташу» (87:91).