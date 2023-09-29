Мэтт Барнс считает, что Джеймс Харден больше не нужен НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Мэтт Барнс поделился мнением по поводу продолжения карьеры разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена.

«Я думаю, Джеймсу следует быть осторожным, потому что, при всем уважении, он больше не нужен НБА. И я полностью за расширение прав и возможностей игроков, но он силой ушёл из «Хьюстона», силой ушёл из «Бруклина», а теперь он пытается силой уйти из «Филадельфии». У него так много таланта, но при этом он может вылететь из лиги, об этом просто сложно подумать», – приводит слова Барнса Hoopshype.

Напомним, у Хардена испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Особенно серьёзное недовольство защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Сообщалось, что Харден назвал Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.