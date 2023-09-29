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Артём Комиссаров из «Руны»: фаворит нового сезона Единой лиги ВТБ – «Локомотив-Кубань»

Артём Комиссаров из «Руны»: фаворит нового сезона Единой лиги ВТБ – «Локомотив-Кубань»
«БК Локомотив-Кубань»
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Баскетболист и капитан дебютанта Единой лиги ВТБ московской «Руны» Артём Комиссаров рассказал, кого считает фаворитом грядущего сезона-2023/2024.

«Фаворитом сезона я считаю «Локомотив-Кубань». Это не потому что я сам из Краснодара. Мне очень нравится команда, состав, молодые русские игроки и то, как они играют. Именно взаимодействие, понимание игры, друг друга и легионеров, да и вообще всё в совокупности. Команда показывает очень хороший качественный баскетбол. Плюсом будет то, что в прошлом году у них был практически идентичный состав, в этом сезоне всего пару изменений. Игровая химия налажена и играют они быстро, чисто и качественно. Я топлю за «Локо», но за свой клуб я топлю в первую очередь, конечно!», – приводит слова Комиссарова Metaratings.

Напомним, матч открытия Единой лиги ВТБ пройдёт завтра, 30 сентября, в 14:00 мск казанский УНИКС на домашнем паркете сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

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