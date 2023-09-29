Щербенёв — о матче «Локо» с УНИКСом: принципиальная встреча для нас. Готовы и мотивированы

Баскетболист краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв рассказал о важности стартового матча в Единой лиге ВТБ с казанским УНИКСом, который пройдёт 30 сентября в 14:00 мск.

«Конечно же, предстоящий матч очень важен. Как говорится, как начнёшь, так и покатишь. Максимально мотивированы и настроены выиграть. Это ещё и очень принципиально для нас с финала прошлого сезона. Так что готовимся и приложим все усилия, чтобы победить. Конечно, это будет для нас где-то и матчем-реваншем. При этом надо отметить, что сейчас и у нас чуть состав изменился, и у соперника изменения произошли.

В чём преимущество «Локомотива» перед УНИКСом? В молодости и желании.

Удивила ли неубедительная игра УНИКСа в Суперкубке Единой лиги ВТБ? Немного удивила. Тем не менее это ничего не значит. Команда набирает форму. Думаю, к началу сезона она у них уже будет оптимальной. Максимально серьёзно воспринимаем соперника. Это действующий чемпион. Думаю, что в сезоне они покажут себя гораздо лучше», – приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».