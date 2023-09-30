Секулич – об игре с УНИКСом: матч точно не будет повторением финала прошлого года

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился мнением о предстоящей игре с казанским УНИКСом.

«Матч точно не будет повторением финала прошлого года, но это будет важная встреча для обеих команд: игра-открытие сезона, в которой обе команды хотят победить. Мы знаем, что ждать от соперника, и постараемся показать все то хорошее, что демонстрировали в последних предсезонных матчах.

Это будет непростая игра. В ней точно будет много борьбы – мы знаем, как действует УНИКС. А еще у них добавились новые игроки. В частности, Исмаэль Бако, который добавит им вариативности и в защите, и в нападении, плюс пришел Дмитрий Кулагин из «Зенита». У казанской команды не все получилось на Суперкубке Единой Лиги ВТБ, и они точно постараются реабилитироваться в матче против нас. УНИКС – серьезный соперник, но мы надеемся, что сыграем против них лучше, чем в финальной серии прошлого сезона.

У нас есть определенные сложности с составом, не все попадут в заявку. Мы пытаемся подстроиться под сложившиеся обстоятельства. Но, как я всегда говорю – перед лицом испытаний и сложностей мы ищем оптимальные пути решения, и точно не собираемся искать оправдания. Именно с таким настроем мы подходим к игре. Да, у нас есть травмированные, есть те, кто пропустят предстоящий матч, но давайте не будем раскрывать все карты до стартового спорного», – приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, матч УНИКС – «Локомотив-Кубань» состоится сегодня, 30 сентября, в 14:00 мск.