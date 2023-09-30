Президент УНИКСа Богачёв: «Локомотив-Кубань» на подъёме, предстоит тяжёлая игра

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв рассказал об ожиданиях от игры с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в матче открытия Единой лиги ВТБ.

«Сложная будет встреча. «Локомотив» укрепился хорошими игроками. Важно и то, что у них очень приличный состав российских игроков. Надо отдать должное Андрею Ведищеву, у «Локомотива» есть своя академия подготовки баскетболистов. Большие туда средства вкладываются и, естественно, всё получается. В этом плане можно позавидовать. Ведь найти сегодня классных российских баскетболистов не так просто. Есть, конечно, хорошие возрастные игроки в нашем чемпионате. Но их немного. У нас из есть Комолов, Колесников, Зайцев.

Какой-то эйфории перед матчем нет. Тем более наш снайпер Эрик Грин болеет. Будет тяжёлая игра. Настраиваемся. «Локомотив» хорошо выглядел в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Они сейчас на подъёме, сильная команда. Посмотрим. Победит сильнейший и удачливый. От удачи немало зависит. Уверен, что будет интересная игра», – приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Напомним, УНИКС на домашнем паркете примет «Локомотив-Кубань». Встреча пройдёт сегодня в 14:00 мск.