Звезда «Реала» Уолтер Тавареш может пропустить матч с «Барселоной»

Центровой мадридского «Реала» Уолтер Тавареш с большой долей вероятности может пропустить предстоящий матч в испанском чемпионате по баскетболу с каталонской «Барселоной», сообщает Basket News.

По информации источника, главный тренер «Реала» Чус Матео сообщил, что у Тавареша респираторная острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ).

Напомним, «Реал» является действующим обладателем Евролиги, обыграв в финале греческий «Олимпиакос» 79:78, при этом Уолтер Тавареш стал самым ценным игроком «Финала четырёх». В чемпионате Испании по баскетболу клуб из Мадрида уступил извечному сопернику «Барселоне» в финале плей-офф со счётом 0-3.

Встреча между «Реалом» и «Барселоной» состоится 1 октября в 19:30 мск.