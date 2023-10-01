Перасович: все хотят выиграть Единую лигу ВТБ. Многие стали сильнее, чем в прошлом сезоне

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович рассказал о конкуренции в борьбе за чемпионский титул в Единой лиге ВТБ сезона-2023/2024.

«Насколько тяжело будет УНИКСу защитить чемпионский титул? ЦСКА, «Зенит», «Локомотив-Кубань» также хотят стать чемпионами, но выиграть Лигу ВТБ сможет только одна команда. Каждый из нас начинает сезон с такими же амбициями и будет работать в этом направлении. Мы постараемся сделать всё от нас зависящее – вот единственное, что я могу пообещать.

Насколько трудно справиться с давлением, что все команды настраиваются на УНИКС как на действующего чемпиона? Не думаю, что что-либо поменяется по отношению к нам со стороны соперников по сравнению с прошлым сезоном. В теории в Единой лиге ВТБ есть четыре топ-клуба, и каждый хочет их обыграть. По тому, что я наблюдаю в этом году, остальные команды стали гораздо сильнее, чем в прошлом чемпионате. Поэтому в новом сезоне количество поражений у всех клубов вырастет», – приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.