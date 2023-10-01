Брайс Джеймс, младший сын звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, провёл дебютный матч в составе школы Notre Dame в Шерман Оукс, Калифорния.

Брайс Джеймс дебютировал в составе новой школы

Notre Dame — частная католическая школа, в которой уже есть ещё один заметный кандидат — разыгрывающий Мерси Миллер (сын рэпера Master P).

Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. Брайс демонстрирует большой потенциал и может оказаться в НБА уже в 2026 году.

Напомним, в конце июля Бронни Джеймс, старший сын Леброна, пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.