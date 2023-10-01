Лукич жёстко раскритиковал молодых игроков «Пари НН» за семь потерь в матче с «Минском»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич жёстко прошёлся по молодым игрокам команды после стартовой встречи Единой лиги ВТБ с «Минском» (89:60).

«Этот матч был очень важен для нас, поскольку он открывает официальный чемпионат. Я уверен, что «Минск» в нынешнем сезоне хочет исправить то, что произошло в прошлом, хотя наверняка будет непросто.

Мы максимально ответственно подошли к матчу, и очень жаль, что последняя четверть в исполнении моего коллектива получилась такой. Не хотел бы называть причиной случившегося безответственность, но невозможно закрывать глаза на семь потерь молодых игроков. И не стоит потом удивляться, что легионеры получают больше игрового времени — вот ответ: семь потерь.

Преимущество в 40 очков, которое мы добыли к четвёртой четверти, не может быть оправданием. Надо играть в баскетбол! При всём моём уважении к «Минску» их рывок в последнем отрезке — это во многом ошибки наших игроков. Сами отдавали передачи в руки сопернику. Такие моменты непозволительны в баскетболе. Вот, пожалуй, то единственное, что оставило негативный след после матча», — приводит слова Лукича пресс-служба команды.