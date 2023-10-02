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Атакующий защитник «Вашингтона» Шамет выбыл на несколько недель с переломом

Атакующий защитник «Вашингтона» Шамет выбыл на несколько недель с переломом
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Новоиспечённый атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Ландри Шамет пропустит от двух до четырёх недель из-за перелома пальца ноги. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.

Ландри Шамет был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2018 года под общим 26-м номером «Филадельфией Сиксерс», за которую отыграл 54 матча. После этого защитник был обменян в «Лос-Анджелес Клипперс».

Баскетболист выступал за «Финикс Санз» последние два сезона, однако в июне оказался в «Вашингтоне» в результате обмена, где главными фигурантами выступили атакующий защитник Брэдли Бил и разыгрывающий Крис Пол.

В минувшем розыгрыше плей-офф 26-летний Шамет принял участие в 10 матчах, набирая в среднем 4,8 очка, делая 1,7 подбора и 1,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 37,8, трёхочковых — 37,9.

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