В НБА опубликовали актуальное расписание на сезон-2023/2024. Чего нам ожидать?

Национальная баскетбольная ассоциация минувшей ночью опубликовала полноценное расписание на предстоящий сезон-2023/2024. Традиционно каждая из команд сыграет по 82 матча. Помимо этого, ранее лига утвердила расписание внутрисезонного турнира.

Внутрисезонный турнир НБА: Стало известно расписание внутрисезонного турнира НБА, который стартует 3 ноября

Возвращение Джа Моранта

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант, как мы знаем, с первого игрового дня начнёт отбывать 25-матчевую дисквалификацию за поведение, наносящее ущерб лиге.

Напомним, в мае Морант был замечен с пистолетом в руках в прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте этого года Джа был замечен в ночном клубе, когда также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей.

Джа Морант Фото: Harry How/Getty Images

Примечательно, что из-за этих действий финансовые потери защитника превысят $ 50 млн.

«Он ничего не получит за эти 25 игр и за те восемь матчей, на которые он был отстранён в первом случае. Я не сомневаюсь, что он бы попал в команду сезона, если бы не эта ситуация. Это стоило ему ещё $ 40 млн бонусов. Он потеряет суммарно около $ 50 млн. Возможно, сумма даже ближе к $ 60 млн, учитывая потерю спонсорских контрактов», — говорил ранее инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

В профсоюзе игроков НБА в то же время назвали дисквалификацию Джа Моранта чрезмерной. В любом случае мы сможем увидеть его в деле лишь в ночь на 20 декабря — «Мемфис» как раз сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Ключевые даты

27 сентября 2023 года — начало тренировочных лагерей команд НБА.

— начало тренировочных лагерей команд НБА. 5 октября 2023 года — начало предсезонных матчей. Из интересного: в Абу-Даби сыграют «Даллас Маверикс» и «Миннесота Тимбервулвз» (5 и 7 октября); 8 октября «Торонто Рэпторс» и «Сакраменто Кингз» проведут выставочный матч в Ванкувере (Канада); 12 октября Монреаль (Канада) примет «Оклахома-Сити Тандер» и «Детройт Пистонс».

— начало предсезонных матчей. Из интересного: в Абу-Даби сыграют «Даллас Маверикс» и «Миннесота Тимбервулвз» (5 и 7 октября); 8 октября «Торонто Рэпторс» и «Сакраменто Кингз» проведут выставочный матч в Ванкувере (Канада); 12 октября Монреаль (Канада) примет «Оклахома-Сити Тандер» и «Детройт Пистонс». 20 октября 2023 года — заключительный день предсезонных матчей. Через три дня клубы окончательно утверждают составы к регулярному сезону.

— заключительный день предсезонных матчей. Через три дня клубы окончательно утверждают составы к регулярному сезону. В ночь на 24 октября 2023 года — первый игровой день регулярного чемпионата. В рамках этого дня пройдут два матча: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» и «Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз».

— первый игровой день регулярного чемпионата. В рамках этого дня пройдут два матча: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» и «Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз». 3 ноября 2023 года — начало внутрисезонного турнира. Соревнования откроют игроки «Милуоки Бакс» и «Нью-Йорк Никс», затем — «Денвер Наггетс» и «Даллас Маверикс». Групповой этап продлится вплоть до 28 ноября.

— начало внутрисезонного турнира. Соревнования откроют игроки «Милуоки Бакс» и «Нью-Йорк Никс», затем — «Денвер Наггетс» и «Даллас Маверикс». Групповой этап продлится вплоть до 28 ноября. 7 и 9 декабря 2023 года — итоги внутрисезонного турнира. Полуфинал и финал пройдут в городе Лас-Вегас, штат Невада (США).

— итоги внутрисезонного турнира. Полуфинал и финал пройдут в городе Лас-Вегас, штат Невада (США). 25 декабря 2023 года — традиционные рождественские матчи. Как и обычно, НБА предложила пять противостояний: «Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс», «Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс», «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», «Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит», «Даллас Маверикс» — «Финикс Санз».

— традиционные рождественские матчи. Как и обычно, НБА предложила пять противостояний: «Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс», «Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс», «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», «Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит», «Даллас Маверикс» — «Финикс Санз». 15 января 2024 года — День Мартина Лютера Кинга. Для лиги этот день имеет особое значение. Примут участие в нём 22 команды — итого 11 матчей. Закроет день пара «Голден Стэйт Уорриорз» и «Мемфис Гриззлиз». У Джа Моранта к этому моменту пройдёт 25-матчевая дисквалификация.

— День Мартина Лютера Кинга. Для лиги этот день имеет особое значение. Примут участие в нём 22 команды — итого 11 матчей. Закроет день пара «Голден Стэйт Уорриорз» и «Мемфис Гриззлиз». У Джа Моранта к этому моменту пройдёт 25-матчевая дисквалификация. 16-18 февраля 2024 года — звёздный уикенд НБА, который состоится в городе Индианаполис, штат Индиана (США). Примечательно, что в Индианаполисе изначально должна была состояться звёздная неделя ещё в 2021 году, однако из-за коронавируса лиге пришлось вносить изменения в календарь. Индианаполис во второй раз в истории станет главной площадкой звёздного съезда — последний раз это было в 1985 году.

— звёздный уикенд НБА, который состоится в городе Индианаполис, штат Индиана (США). Примечательно, что в Индианаполисе изначально должна была состояться звёздная неделя ещё в 2021 году, однако из-за коронавируса лиге пришлось вносить изменения в календарь. Индианаполис во второй раз в истории станет главной площадкой звёздного съезда — последний раз это было в 1985 году. 14 апреля 2024 года — конец регулярного чемпионата. Заключительный игровой день, в котором примут участие все 30 клубов.

— конец регулярного чемпионата. Заключительный игровой день, в котором примут участие все 30 клубов. 16-19 апреля 2024 года — турнир плей-ин.

— турнир плей-ин. 20 апреля 2024 года — начало розыгрыша плей-офф НБА.

— начало розыгрыша плей-офф НБА. 6 июня 2024 года — первый матч в рамках финальной серии плей-офф НБА.

Матчи, на которые стоит обратить внимание

24 октября 2023 года — первый игровой день регулярного чемпионата. Матч между финалистами Западной конференции минувшего розыгрыша плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс».

— первый игровой день регулярного чемпионата. Матч между финалистами Западной конференции минувшего розыгрыша плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». 25 октября 2023 года — официальный дебют французского центрового Виктора Вембаньямы за «Сан-Антонио Спёрс» в матче с «Даллас Маверикс».

— официальный дебют французского центрового Виктора Вембаньямы за «Сан-Антонио Спёрс» в матче с «Даллас Маверикс». 26 октября 2023 года — противостояние Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») и Кевина Дюранта («Финикс Санз»). Оно потенциально будет первым с 2018 года.

— противостояние Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») и Кевина Дюранта («Финикс Санз»). Оно потенциально будет первым с 2018 года. 27 октября 2023 года — «Майами Хит» и «Бостон Селтикс» повторят финал Восточной конференции прошлого плей-офф. У «Бостона» появился Кристапс Порзингис, однако ушёл Маркус Смарт. Будет ли Дэмьен Лиллард в составе «Майами» — это тоже интересно.

— «Майами Хит» и «Бостон Селтикс» повторят финал Восточной конференции прошлого плей-офф. У «Бостона» появился Кристапс Порзингис, однако ушёл Маркус Смарт. Будет ли Дэмьен Лиллард в составе «Майами» — это тоже интересно. 28 октября 2023 года — главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Ник Нёрс вернётся в Торонто, где сыграет с местными «Рэпторс». Нёрс тренировал клуб из Канады с 2018 по 2023 год.

— главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Ник Нёрс вернётся в Торонто, где сыграет с местными «Рэпторс». Нёрс тренировал клуб из Канады с 2018 по 2023 год. 15 декабря 2023 года — лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс и его возвращение на домашнюю площадку «Мемфис Гриззлиз». Интересно, как местная публика будет встречать баскетболиста, который в прошлом плей-офф любил конфликтовать с Леброном Джеймсом.

— лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс и его возвращение на домашнюю площадку «Мемфис Гриззлиз». Интересно, как местная публика будет встречать баскетболиста, который в прошлом плей-офф любил конфликтовать с Леброном Джеймсом. 27 января 2024 года — суперпротивостояние центровых из «Филадельфии Сиксерс» и «Денвер Наггетс». Джоэл Эмбиид против Николы Йокича. Напомним, первый является действующим MVP.

— суперпротивостояние центровых из «Филадельфии Сиксерс» и «Денвер Наггетс». Джоэл Эмбиид против Николы Йокича. Напомним, первый является действующим MVP. 4 февраля 2024 года — атакующий защитник «Финикс Санз» Брэдли Бил вернётся в столицу США, где сыграет с «Вашингтон Уизардс», за который он выступал ранее на протяжении 11 сезонов.

Дополнительная информация

Кого больше всего покажут на национальном телевидении? В пятёрке лидеров — «Голден Стэйт Уорриорз» (41), «Лос-Анджелес Лейкерс» (40), «Финикс Санз» (37), «Бостон Селтикс» (35) и «Денвер Наггетс»/«Милуоки Бакс» (30). Тем временем «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы покажут 19 раз на национальном телевидении, в прошлом сезоне команду Грега Поповича показали всего четыре раза.

В сезоне-2023/2024 команды в среднем будут проводить 14 «бэк-ту-бэк» матчей (два дня — два матча) — это больше по сравнению с прошлым сезоном (13,3). «Шарлотт Хорнетс» остаётся единственной командой в истории, которая не участвовала в Рождественских играх.