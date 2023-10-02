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Гомельский назвал причину «слабой» игры «Локомотива-Кубань» в атаке в матче с УНИКСом

Гомельский назвал причину «слабой» игры «Локомотива-Кубань» в атаке в матче с УНИКСом
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о матче 1-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань», завершившемся со счётом 91:73 в пользу УНИКСа.

«У меня не предположение, а уверенность в том, что основной причиной слабой игры «Локо» в атаке явилась защита УНИКСа. Не дали игрокам задней линии «Локо» разбежаться, почувствовать возможность контратаки, построили эффективные ловушки. То есть подавили уверенность в себе. Именно на Щербенёва, Евченко и Близнюка была нацелена особо агрессивная защита. Эти игроки должны были организовывать нападение «Локо», но им не дали этого сделать. Отличный план тренера Перасовича и прекрасное исполнение этого плана игроками УНИКСа», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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