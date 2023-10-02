Батлер появился на медиадне «Майами» с накрашенными ногтями и причёской в стиле эмо

Звёздный лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер предстал перед публикой на медиадне команды в образе эмо.

Форвард накрасил ногти, сделал пирсинг и причёску в стиле эмо.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами» пробился в плей-офф с восьмым номером посева, но стал победителем Восточной конференции и дошёл до финала турнира, где уступил в серии «Денвер Наггетс» — 1-4. Для «Денвера» это чемпионство стало первым в истории клуба.

Джимми Батлер в среднем набирал 24 очка, совершал шесть подборов и отдавал 5,5 передачи в минувшем регулярном сезоне. В плей-офф Батлер принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 26,8 очка, делая 6,3 подбора и 5,9 передачи.