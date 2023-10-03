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Джей Джей Редик сравнил Девина Букера с Коби Брайантом

Джей Джей Редик сравнил Девина Букера с Коби Брайантом
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Экс-игрок НБА Джей Джей Редик рассказал об игре в декабре 2017 года, где ещё 21-летний Девин Букер набрал 46 очков против «Филадельфии Сиксерс». В то время Редик выступал за «Филадельфию».

«Я помню, как в первый мой год в «Филадельфии» я играл против молодого Букера, он набрал против нас 46 очков, хотя он спокойно мог набрать 54. И это всё, несмотря на то, что мы бросали на него всех наших игроков.

Я уже тогда приметил, что он делает. Он разыгрывал пик-н-ролл, я очень хорошо отзащищался, но потом он меня обманул, тем что показал, что хочет сделать типичный бросок Коби. Он сделал этот фейк-приём пару раз, и тут же потом забросил трёхочковый, когда я уже потерял баланс и чуть не упал. Я смотрю ему в глаза после этого и вижу, — он настоящий убийца. Это было легко видеть в нём», — заявил Редик на собственном подкасте.

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