«Уралмаш» в гостях обыграл «Зенит» в своём дебютном матче в Единой лиге ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Зенит» и новичок турнира «Уралмаш». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Давыдовым (Москва). Матч проходил в Санкт-Петербурге и завершился победой гостей из Екатеринбурга со счётом 70:75.

Первая четверть встречи завершилась с равным счётом 14:14, но к большому перерыву хозяева добились преимущества в пять очков (38:33). По ходу третьей четверти преимущество«Зенита» достигало десяти очков, но гости смогли переломить ход матча выйдя вперёд и завершив предпоследний отрезок со счётом 57:56 в свою пользу. В заключительной четверти гости удержали итоговую победу.

Самым результативным на площадке стал форвард екатеринбургского клуба Джавонте Даглас, на счету которого 22 очка и девять подборов.

В своём следующем матче «Зенит» на выезде сыграет с «Самарой» 5 октября. «Уралмаш» 6 октября примет на своей площадке другого дебютанта лиги — «Руну».