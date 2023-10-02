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«Уралмаш» в гостях обыграл «Зенит» в своём дебютном матче в Единой лиге ВТБ

«Уралмаш» в гостях обыграл «Зенит» в своём дебютном матче в Единой лиге ВТБ
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Зенит» и новичок турнира «Уралмаш». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Давыдовым (Москва). Матч проходил в Санкт-Петербурге и завершился победой гостей из Екатеринбурга со счётом 70:75.

Первая четверть встречи завершилась с равным счётом 14:14, но к большому перерыву хозяева добились преимущества в пять очков (38:33). По ходу третьей четверти преимущество«Зенита» достигало десяти очков, но гости смогли переломить ход матча выйдя вперёд и завершив предпоследний отрезок со счётом 57:56 в свою пользу. В заключительной четверти гости удержали итоговую победу.

Самым результативным на площадке стал форвард екатеринбургского клуба Джавонте Даглас, на счету которого 22 очка и девять подборов.

В своём следующем матче «Зенит» на выезде сыграет с «Самарой» 5 октября. «Уралмаш» 6 октября примет на своей площадке другого дебютанта лиги — «Руну».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
02 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
70 : 75
Уралмаш
Екатеринбург, Россия
Зенит: Фрейзер, Герасимов, Карасёв, Вольхин, Клименко, Эртель, Дублевич, Земский, Морман, Зубков, Курич, Хантер
Уралмаш: Пынько, Писклов, Новиков, Перкинс, Даглас, Балашов, Михеев, Браун, Нэвелс, Нэльсон, Прощенко, Захаров
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