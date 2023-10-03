Джимми Батлер не назвал «Миннесоту» среди команд, за которые выступал

Звёздный лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер не стал называть «Миннесоту Тимбервулвз» среди команд, за которые он выступал.
«Я был в «Чикаго», потом пропустим команду, затем в «Филадельфии», и теперь здесь», — рассказал Батлер во время медиадня.
Батлер провёл в составе «Миннесоты» сезон-2017/2018. У него были не самые хорошие отношения с партнёрами по команде и руководством клуба.
Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами» пробился в плей-офф с восьмым номером посева, но стал победителем Восточной конференции и дошёл до финала турнира, где уступил в серии «Денвер Наггетс» — 1-4.
Джимми Батлер в среднем набирал 24 очка, совершал шесть подборов и отдавал 5,5 передачи в минувшем регулярном сезоне. В плей-офф Батлер принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 26,8 очка, делая 6,3 подбора и 5,9 передачи.