Джордан Пул: я всегда играл правильно, никогда не брал на себя игру

Новоиспечённый атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул высказался о главном тренере команды Уэсе Анселде. В частности, Пул отметил, что наставник даёт возможность проявить себя.

«Уэс Анселд даёт мне возможность быть самим собой и играть свободно. Я думаю, это будет очень интересно, так как я всегда играл правильно. Никогда не брал на себя игру», — заявил Пул во время пресс-конференции в рамках медиадня НБА.

В плей-офф минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации Пул, выступая за «Голден Стэйт Уорриорз», принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 34,1, трёхочковых — 25,4. В регулярном чемпионате Джордан набирал 20,4 очка, делал 4,5 передачи и 2,7 подбора.