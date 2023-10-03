Келли Убре — о переходе в «Сиксерс»: я пришёл из команд, где у фанатов нет никакой надежды

Лёгкий форвард Келли Убре, перешедший в «Филадельфию Сиксерс», поделился мнением о новой команде. В «Филадельфию» Убре перешёл из «Шарлотт Хорнетс».

«Эта команда побеждает каждый год, не так ли? Болельщики хотят, чтобы они выигрывали ещё больше. Я пришёл из команд, где у них нет никакой надежды. Никакой веры в успех во всём городе, и это совсем не то. Так что я ценю болельщиков за то, что они так строги к команде», — сказал Убре на пресс-конференции.

В минувшем регулярном сезоне 27-летний форвард в составе «Шарлотт Хорнетс» принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 20,3 очка, делая 5,2 подбора и 1,4 перехвата при общем проценте реализации бросков с игры 43,1%, трёхочковых — 31,9%.

Симмонс попал 8 трёхочковых подряд: