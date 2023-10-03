«Кто вообще сказал, что они нас превосходят?» Джоэл Эмбиид — о «Милуоки» и «Бостоне»

Действующий MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), звёздный центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид отреагировал на мнение, что «Милуоки Бакс» и «Бостон Селтикс» превосходят «Филадельфию» после громких приобретений.

«Кто вообще сказал, что они нас превосходят?» — приводит слова Эмбиида аккаунт ESPN в социальных сетях.

Отметим, что по итогам межсезонья звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард пополнил ряды «Милуоки», тем временем разыгрывающий Джру Холидэй после нескольких сделок по итогам оказался в «Бостоне».

Ранее Джоэл Эмбиид рассказал о желании выступить на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже, отметив при этом, что ещё не решил, за какую сборную он сыграет. Напомним, у Эмбиида есть гражданства Камеруна, США и Франции.

Ребёнок расплакался от счастья после подарка от Джоэла Эмбиида: