Уэстбрук пригласил игроков «Клипперс» в элитный ресторан, подарив всем iPhone 15 Pro Max

Звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук две недели назад организовал мини-лагерь в Лас-Вегасе для товарищей по команде. Об этом у себя в социальных сетях сообщил журналист Los Angeles Times Эндрю Грейф.

Пришедшие игроки «Клипперс» проводили совместные тренировки. На одном из ужинов в элитном ресторане Уэстбрук ошеломил товарищей по команде, вручив каждому по новому iPhone 15 Pro Max. Кроме того, каждому была вручена коробка с какой-либо вещью из коллекции одежды Расселла Honor The Gift.

Напомним, в феврале 2023 года «Юта Джаз» приобрела Уэстбрука у «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз» накануне дедлайна. Вскоре команда отчислила игрока. В конце февраля Расселл перешёл в «Клипперс».

Индивидуальная тренировка Расселла Уэстбрука: