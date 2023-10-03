Расселл Уэстбрук: чемпионство или ничего — для меня это не имеет значения

Звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук заявил, что не беспокоится по поводу того, что в течение своей карьеры ни разу не становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Чемпионство или ничего — для меня это не имеет значения. Это вещь, которую люди выдумывают. Вы могли бы добиться гораздо большего — создать братство или узнать гораздо больше о людях», — заявил Уэстбрук во время пресс-конференции в рамках медиадня НБА.

Напомним, в феврале 2023 года «Юта Джаз» приобрела Уэстбрука у «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз» накануне дедлайна. Вскоре команда отчислила игрока. В конце февраля Расселл перешёл в «Клипперс».

Индивидуальная тренировка Расселла Уэстбрука: