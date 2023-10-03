Стивен Эй Смит — игрокам «Майами»: вы не вернётесь в финал с нынешним составом

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит обратился к баскетболистам «Майами Хит» после того, как «Бостон Селтикс» и «Милуоки Бакс» усилились разыгрывающими Джру Холидэем и Дэмьеном Лиллардом соответственно.

«Боже мой. Я уважаю тот факт, что Джимми Батлер, мягко говоря, немного встревожен. «Майами», вы не вернётесь в финал с нынешним составом, когда у вас есть такие «Милуоки» и «Бостон», — заявил Смит в эфире First Take.

Отметим, что ранее звёздный лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер предстал перед публикой на медиадне команды в образе эмо. Форвард накрасил ногти, а также сделал пирсинг и причёску в стиле эмо, что привело к активным обсуждениям.

Джимми Батлер показал, как исполнять укороченный удар: