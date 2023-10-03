Дэмьен Лиллард рассказал, как О Джи Ануноби подшутил на ним по поводу обмена

Новоиспечённый разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард сообщил, что лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» О Джи Ануноби разыграл его за несколько дней до обмена из «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Моё положение зависло в воздухе. Я получил случайное сообщение от О Джи Ануноби. Он написал мне что-то вроде: «Добро пожаловать в Торонто». Я перезвонил ему, но он не ответил. Потом, он наконец перезвонил мне и засмеялся», — рассказал Лиллард в видео, опубликованном на странице инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса в «Твиттере».

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.