Остин Ривз утвердил у Хэма, на какой позиции он чаще будет играть в следующем сезоне НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз договорился с главным тренером команды Дарвином Хэмом по поводу того, что баскетболист в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) будет чаще играть на позиции разыгрывающего.

Об этом сообщает клубный обозреватель и автор The Athletic Йован Буха в своих социальных сетях. Отмечается, что во время тренировочного лагеря «Лейкерс» тренерский штаб утвердил пятёрки, где Ривз является первым номером.

Во время межсезонья 25-летний Ривз заключил с «озёрниками» новый четырёхлетний контракт на общую сумму $ 54 млн. В минувшем сезоне НБА защитник набирал 13 очков, делал три подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

Клуб из Лос-Анджелеса в прошлом сезоне занял седьмое место в Западной конференции, приняв участие в плей-ин и дойдя до финала конференции, а там уступив «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.

Сотни фанатов приветствовали Остина Ривза на Филиппинах: