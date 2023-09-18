21-й сезон для Леброна не за горами! Какие ожидания от «Лейкерс» в сезоне-2023/2024?

В межсезонье руководство «Лос-Анджелес Лейкерс», можно сказать, проделало колоссальную работу по обновлению состава. Команда генерального менеджера Роба Пелинки за этот период сообразила 21 действие после открытия рынка свободных агентов.

Самые примечательные из них:

Продление контракта с лёгким форвардом Джарредом Вандербилтом на четыре года и $ 48 млн; Подписание свободного агента в лице тяжёлого форварда Кристиана Вуда на два года и $ 5,75 млн; Заключение (продление) максимального контракта с тяжёлым форвардом Энтони Дэвисом — три года на $ 177,13 млн; Продление контракта с разыгрывающим Д'Анджело Расселлом на два года и $ 36 млн; Продление контракта с атакующим защитником Остином Ривзом — четыре года на $ 53,83 млн; Подписание центрового Джексона Хэйса на два года и $ 4,63 млн.

Контракты были продлены/заключены также с Кэмом Реддишем (два года на $ 4,63 млн), Руи Хатимурой (три года на $ 51 млн), Гэйбом Винсентом (три года на $ 33 млн) и Торином Принсом (один год на $ 4,5 млн).

А ведь после того, как «Лейкерс» проиграли «Денвер Наггетс», действующим чемпионам НБА, в финале Западной конференции без какой-либо борьбы — 0-4 – Леброн Джеймс взбудоражил баскетбольное комьюнити, заявив, что задумается о завершении профессиональной карьеры.

Нет, есть миллионы причины, почему Король не станет просто так уходить, среди которых как минимум действующий контракт с «озёрниками» и желание сыграть в одной команде со старшим сыном Бронни Джеймсом (уже под вопросом).

Тем не менее руководство лос-анжелесского клуба ответило Королю: «Мы готовы — обновили состав, продлили нужны ребят. Что предложишь ты?»

«Ответственный подход», — вероятно ответил Король. Леброн Джеймс не из тех, кто любит делать акцент на развлекательные мероприятия, входить в форму только к началу тренировочных лагерей. Неоднократно всплывали видеоматериалы, как Джеймс тренируется во время межсезонья — даже встаёт в четыре–пять часов утра, следуя примеру легендарного Коби Брайанта.

Так, в социальных сетях появился очередной видеоролик, где Леброн Джеймс тренируется под руководством известного персонального тренера Криса Брикли, который преимущественно работает с суперзвёздными представителями НБА.

Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА:

Единственный верный вопрос, который можно задать себе, дожидаясь очередного регулярного чемпионата: «А что со здоровьем Леброна?» Он в порядке, когда здоров, хотя его лихорадит последние сезоны.

Если Джеймс сможет оставаться здоровым на протяжении большей части регулярного сезона, и то же самое касается Энтони Дэвиса, у «Лейкерс» есть отличный шанс сделать ещё один глубокий забег в плей-офф НБА. Возможно, даже «Денвер Наггетс» не встретится на пути, если повезёт.

Реальный же вопрос заключается в том, а правильные ли шаги сделала команда Роба Пелинки. Сможет ли калифорнийский коллектив выработать сыгранность и наладить контакт между собой, чтобы как минимум повторить успех в плей-офф прошлого сезона?