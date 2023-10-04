Райкович рассказал, что ему подпортило впечатление после победы ЦСКА в матче с «Енисеем»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий по поводу победы своей команды в матче с красноярским «Енисеем». Встреча состоялась 3 октября в Москве и завершилась со счётом 73:64. Райкович признался, что игра его подопечных в четвёртой десятиминутке немного испортила его впечатление от матча.

«Хочу поздравить обе команды, особенно «Енисей», который сражался до конца. Мы старались использовать большую ротацию. Могу сказать, что на протяжении трёх четвертей мы хорошо оборонялись, в отличие от последней, в которой мы пропустили 27 очков. Это немного испортило впечатление. Есть над чем поработать», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

Для ЦСКА эта победа стала уже второй подряд на старте турнира. Ранее армейцы обыграли МБА.