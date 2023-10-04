Центровой «Чикаго» Никола Вучевич отреагировал на критику в свой адрес

Центровой «Чикаго Буллз» Никола Вучевич прокомментировал критику, которую получал в свой адрес.

«Критика в мой адрес на самом деле существует только в социальных сетях. Ни разу такого не было, чтобы я с ней сталкивался где-то в городе или на арене. Как раз наоборот. Весь негатив, который я видел, был только в «Твиттере»… ну, теперь в Х. И, честно говоря, я могу это понять, потому что многие ожидают от меня того, что я делал в «Орландо». Но у меня нет той же роли. Мои навыки используют другим образом. Я не так часто получаю мяч, как прежде.

Из нас троих (Вучевич, Демар Дерозан и Зак Лавин) я тот, кто пожертвовал больше всего с индивидуальной точки зрения. Вот почему мне кажется, что люди, которые меня критиковали, на самом деле не понимают, как устроен баскетбол. Ничего страшного, нельзя нравиться всем», — приводит слова Вучевича Chicago SunTimes.

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