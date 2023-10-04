Секулич — о «Парме»: серьёзный соперник с сильными легионерами и отличным тренером

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от матча с «Пармой». Встреча пройдёт завтра, 5 октября, в Краснодаре.

«У нас всё ещё неполный состав, и поэтому к нам присоединились игроки из второй команды. Чтобы помочь в тренировочном процессе, а возможно, и в матче. Несмотря на определённые сложности, я уверен, что сыграем лучше, чем в Казани.

Против УНИКСа в Единой лиге ВТБ дебютировали сразу два выпускника молодёжной команды — Кирилл Темиров и Сергей Щетинин? Я бы не стал говорить об игре конкретных ребят в прошлом матче. Всем без исключения нужно работать ещё сильнее и играть лучше. Команде в целом необходимо минимизировать ошибки и в защите, и в нападении. Нам уже завтра предстоит матч с серьёзным соперником, у которого в составе сильные легионеры, а возглавляет их отличный тренер. Вопрос в том, насколько психологически готова помочь наша молодёжь. В общем, всей команде нужно будет показывать свой лучший баскетбол.

Что могу сказать о конкуренции в Единой лиге ВТБ? Никого из соперников нельзя недооценивать, необходимо подходить со всей серьёзностью к каждому матчу. Хочешь выиграть — «вполноги» это точно не получится, необходима полная концентрация, нужно полностью отдавать всего себя в каждой игре. Предстоящий сезон будет очень конкурентным в плане борьбы и результатов», — приводит слова Секулича сайт краснодарского клуба.