Джейлен Бэрфорд вернулся из США в расположение «Локомотива» и может сыграть с «Пармой»

Американский защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Бэрфорд прибыл в расположение клуба, вернувшись из США, сообщает сайт краснодарского клуба.

Как сообщается, вопрос участия Бэрфорда в матче Единой лиги ВТБ с «Пармой» решится завтра. В такой же ситуации находится Захар Ведищев, вернувшийся к тренировкам. Девон Акун-Пёрселл продолжает восстанавливаться от мышечной травмы, полученной в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ, и занимается по индивидуальной программе.

Завтра, 5 октября, «Локомотив-Кубань» на своей площадке примет «Парму» в матче Единой лиги ВТБ. Начало встречи — 20:00 мск.

В своём первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» на выезде уступил действующему чемпиону УНИКСу.