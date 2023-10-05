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«Реал» сыграет с «Басконией» в Евролиге без Тавареша, Дека и Ндиайе

«Реал» сыграет с «Басконией» в Евролиге без Тавареша, Дека и Ндиайе
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Мадридский «Реал» перед матчем с «Басконией», который пройдёт в рамках 1-го тура Евролиги, потерял центровых Уолтера Тавареша и Эли Ндиайе, а также аргентинского форварда Габриэля Дека.

«Уолтер Тавареш продолжает процесс восстановления и не будет доступен, так же как и Ндиайе, которому пришлось отправиться в Сенегал. При этом не будет доступен Дек. Такие вещи случаются, на данный момент ситуация такова», – приводит слова главного тренера Чуса Матео Eurohoops.

Напомним, мадридский «Реал» является действующим чемпионом Евролиги. В сезоне-2022/2023 команда в финале обыграла греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78. Уолтер Тавареш по итогам прошлого «Финала четырёх» Евролиги стал самым ценным игроком.

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