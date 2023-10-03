Пятёрка главных фаворитов нового сезона Евролиги. Старт турнира совсем скоро!

Уже в четверг, 5 октября, стартует очередной сезон Евролиги. Главный европейский баскетбольный турнир, как всегда, кишит интригами, а результат предсказать практически невозможно. Сколько раз уже случалось так, что по ходу регулярного сезона нам всем были очевидны фавориты, но все расклады менялись в «Финале четырёх»? Неоднократно. Сам формат финала, где команды играют одну игру, позволяет нам видеть регулярные сенсации.

Мы же попробуем обрисовать пятёрку главных фаворитов. Этот список можно спокойно расширить до 10 команд, поскольку в Европе нет большого разрыва между клубами, наблюдается относительный паритет, который и позволяет нам нередко видеть неожиданные результаты. Но давайте остановимся на пяти командах, которые имеют ощутимые шансы на чемпионство.

«Реал» Мадрид. Куда без действующих чемпионов?

Руди Фернандес Фото: Joan Valls/Getty Images

Действующие обладатели титула по своей философии похожи на своё футбольное подразделение. Стратегия клуба нацелена на сохранение сыгранности команды, осуществляется ставка на ветеранов клуба, которые за счёт своего огромного опыта и понимания игры начинают творить чудеса в самые решающие моменты. Если брать весь сезон, мадридцам не хватает системности и молодости, чтобы доминировать над всеми на постоянной основе (третье место в регулярном сезоне Евролиги-2022/2023), но когда настаёт пора матчей на вылет — тут и раскрывается вся магия клуба. Мы в этом в очередной раз убедились, когда «Реал» за счёт нестареющих Серхио Льюля и Серхио Родригеса сумел совершить камбэк в концовке финала с «Олимпиакосом».

В межсезонье испанцам удалось сохранить всех ключевых игроков, а также вернуть Факундо Кампаццо, которого тоже уже можно заносить в ряд проверенных ветеранов. «Реал» даже решил оставить Гершона Ябуселе, главного героя той самой драки с игроками «Партизана».

Но, может, настала уже пора эпохе закончиться? Родригесу 37, Льюлю совсем скоро исполнится 36, Руди Фернандесу уже вообще 38. Когда-то эта сказка должна подойти к концу? Должна, но совершенно необязательно в нынешнем сезоне. Клуб без промахов начал выступление в национальном чемпионате, в том числе уже успев победить в первом «класико» сезона.

«Олимпиакос». Месть за финал

Костас Папаниколау Фото: David Grau/Getty Images

В отличие от «Реала», у греческого клуба произошло немало изменений в минувшее межсезонье. Сразу бросаются в глаза уход Александара Везенкова в «Сакраменто Кингз» и Костаса Слукаса в «Панатинаикос». Тем не менее нельзя сказать, что команда просто смирилась с потерями. Для наших болельщиков наиболее заметным переходом стало подписание Николы Милутинова из ЦСКА. Если же брать Европу в целом, особенно драматичным событием стало неожиданное прощание Игнаса Браздейкиса с «Жальгирисом», чтобы начать новый этап карьеры в Греции.

Одним из факторов, которые обеспечили успех команды в минувшем сезоне, стало отсутствие серьёзной конкуренции в национальном чемпионате. «Панатинаикос» не смог на равных побороться с клубом из города Пирей, что вылилось в довольно унизительную для столичной команды финальную серию. Тем самым «Олимпиакос» мог сфокусироваться на европейском турнире.

Некоторые эксперты и букмекеры невысоко оценивают пирейский клуб, считая прошлогодние достижения скорее стечением обстоятельств. Но давайте не забывать — за пять секунд до конца финала «Олимпиакос» вёл в счете, и это было неспроста. Команда стала чуть менее звёздной, но новые игроки подходят под систему, а значит, в каждом матче клуб имеет право рассчитывать на победу над любым соперником.

«Монако». Как будет выглядеть Кемба Уокер?

Кемба Уокер Фото: Luca Sgamellotti/Getty Images

«Монако» будет одной из самых интересных команд для просмотра во всей Европе. Помимо качественного состава, жизнь «вне площадки» также вызывает большое внимание. Центр всей драмы — хорошо знакомый нам по ЦСКА звёздный разыгрывающий Майк Джеймс. Бóльшую часть лета было непонятно, останется ли игрок в команде монегасков. Баскетболист всё же решил пока что остаться.

Клубный образ жизни, неизвестные причины пропусков матчей, открытые заявления президента «Црвены Звезды» — всё это окружало Джеймса в прошлом сезоне. Тем не менее всё это сочеталось с потрясающей игрой на площадке, которую игрок продолжает демонстрировать и в нынешнем сезоне. «Монако» безупречен на старте чемпионата Франции и идёт за вторым титулом подряд.

Не менее интересная история — то, как впишется Кемба Уокер. Переход Уокера был крайне неожиданным, нечасто увидишь бывшую звезду НБА на просторах интенсивного европейского баскетбола. Но Уокер – особенный игрок, отличающийся скромностью и работоспособностью. Он явно любит баскетбол и вместо пенсии где-нибудь на Тайване решил продолжить выступать в конкурентных условиях.

Кемба ещё не успел дебютировать за команду, но этот момент предстоит нам увидеть совсем скоро. Как это повлияет на самолюбие Джеймса? Сможет ли Кемба реанимировать свою карьеру? Всё это мы будем наблюдать весь сезон. Но отвлекаться только на драмы не стоит, уровень «Монако» не просел, и цель всем очевидна — либо титул, либо ничего.

«Фенербахче». Сможет ли Итудис привести обновлённую команду к титулу?

Марко Гудурич Фото: Tolga Adanali/Getty Images

«Фенербахче» провёл отличную работу летом. Новые приобретения поражают и интригуют, на бумаге состав выглядит очень глубоким. Кто пришёл?

Если брать самые знаковые приобретения, стоит выделить следующих игроков: Рауль Нето после восьми лет в НБА, Сертач Шанлы — опытный центровой из «Барселоны», Георгиос Папаяннис — качественный грек с опытом игры за океаном, также не стоит забывать и про перспективного Яма Мадара из «Партизана».

Букмекеры и эксперты крайне высоко оценивают уровень команды. Составу нужно сыграться вместе, некоторые шероховатости были видны по перформансу клуба в Суперкубке России, где «Фенер» провалил вторую половину встречи с «Локомотивом-Кубань».

Не стоит ожидать, что турки заберутся на самую вершину в регулярном сезоне, но к тому моменту, когда начнётся плей-офф, Димитрис Итудис уже успеет наладить все связи в команде. Оправдает ли предсезонный «хайп» турецкий гранд?

«Панатинаикос». Увидим ли мы возрождение греческого гранда?

Эргин Атаман и Костас Слукас Фото: Panagiotis Moschandreou/Getty Images

Межсезонье афинского клуба даже нельзя назвать обновлением. Это полная перестройка команды. «Панатинаикос» потерял терпение после провала в серии с «Олимпиакосом» и решил начать всё заново. Амбиции греческого клуба поражают, и мы не могли не отметить этого.

Стоит начать с тренера. Эргин Атаман — легенда турецкого баскетбола, который находится в прекрасной форме. Его «Эфес» выиграл минувший чемпионат Турции, так же, как и Евролигу 2021 и 2022 годов. «Панатинаикос» предоставил Атаману всё, чтобы тот продолжил набирать свою коллекцию титулов.

Бальцеровски, Эрнангомес-младший, Грант-старший, Лессор, Костас Адетокунбо, Кайл Гай, Папапетру, Слукас, стоит ли вообще продолжать этот список? В команде остались лишь три человека из минувшего сезона.

Мы не можем винить команду в такой типичной южноевропейской радикальности. Игра «Панатинаикоса» страдала от комплекса проблем, такое можно было решить только полным сносом фундамента.

Мы все знаем, какое давление будет оказано на команду со стороны болельщиков. Результатов будут ожидать сразу, невзирая ни на какие оправдания о сыгранности и адаптации. Но кто, как не Атаман, сможет это сделать?

Рубрика «а как же…?»

Джабари Паркер и Алекс Абринес Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

Как и было сказано в начале статьи, число фаворитов можно было легко умножить на два. Потому давайте тут коротко поговорим про те команды, которые легко могут забрать у кого-то из вышеперечисленных грандов слот в «Финале четырёх».

«Барселона» Роджера Гримау. По именам каталонцы, как всегда, блещут звёздами. Новоиспечённые Джабари Паркер и Вилли Эрнангомес ещё сильнее украшают картину. Закончилась эпоха Ясикявичюса, на его место пришёл Роджер Гримау, который выигрывал с «Барсой» Евролигу в 2010 году. Ему предстоит сделать то, чего не было со времён Паскуаля, а именно слепить из этих именитых игроков сыгранную систему и настоящую команду.

«Партизан». Летом были приглашены далеко не самые последние игроки из НБА: Фрэнк Камински и Пи Джей Дозьер. Верим ли мы в то, что Желько Обрадович сможет их адаптировать в Европе? Да, без сомнений. Особенно интригует интеграция Камински, который по задаткам может стать звездой Евролиги. Успеет ли это всё заиграть яркими красками уже в этом сезоне? А тут сомнения уже есть.

«Маккаби». Главный тренер клуба Одед Каташ смог привнести в команду долгожданное подобие стабильности. Израильские фанаты всегда настолько разъярённо ждут самых высоких результатов, что это вынуждало клуб слишком часто менять тренеров. Каташ смог «выжить» в команде целый сезон, потихоньку приводя клуб к поступательному прогрессу. Если Одед продолжит помогать игрокам прогрессировать с такой же скоростью, то к весне «Маккаби» станет одним из лучших клубов Европы.

«Анадолу Эфес». Как вообще команда справится с уходом Атамана? Кажется, что очень тяжело. Клуб находится в переходном периоде, который может закончиться либо возвращением в топ, либо потерей чемпионских амбиций. Новоиспечённый тренер Эрдем Джан завоевал уважение в Турции своей работой в «Тюрк Телеком», но «Эфес» — это клуб совсем другого уровня. Потянет ли его Джан?