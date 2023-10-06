Александр Секулич — о поражении от «Пармы»: «Локо» нужно поработать над концентрацией

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение от пермской «Пармы» (85:87) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю соперника с победой. Пермяки были лучше во многих компонентах. Особенно в борьбе за отскок – считаю это ключевым фактором их победы. Когда за 37 секунд до конца мы ведём четыре очка и владеем мячом – такие матчи надо без вопросов доводить до победы. Нам надо как следует поработать над концентрацией. Да, у нас молодой состав, но к поражению нас привёл не недостаток опыта. Мы проиграли, потому что слишком многие игроки не выполнили того, чего требовал от них тренерский штаб», – приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».