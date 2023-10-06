Окаро Уайт — после поражения от «Пармы»: сделаем всё, чтобы исправить игру и побеждать

Американский форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт рассказал о том, за счёт чего команда проиграла пермской «Парме» со счётом 85:87 в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Парма» выиграла по праву. Это хорошо натренированная команда, которая в решающие моменты была более сфокусированной, чем мы.

Сами отдали победу сопернику? Пожалуй, да. У нас были шансы выиграть ещё до овертайма. Но две потери превратились в две атаки, которые соперник реализовал. По ходу овертайма тоже были возможности, но мы сыграли недостаточно хорошо для победы. Посмотрите на статистику: у «Пармы»: 15-й номер Руслан (Абдулбасиров) – девять подборов в атаке. Станислав (Ильницкий) – пять подборов. Они вдвоём собрали больше подборов в атаке, чем вся наша команда. Вот вам и причина поражения. Но это только второй матч в сезоне. Мы сделаем всё, чтобы исправить нашу игру и начать побеждать», – приводит слова Уайта пресс-служба «Локомотива-Кубань».