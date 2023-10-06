Николя Батюм рассказал, на чём делается акцент во время тренировок «Клипперс»

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Николя Батюм заявил, что во время тренировок лос-анджелесской команды тренерский штаб предпочитает делать акцент на беговые упражнения.

«Мы очень много бегаем, думаю, мы хотим играть быстрее, чем в прошлом сезоне. Сейчас больше беговых упражнений, чем это было раньше», — поделился Батюм в интервью в рамках тренировочного лагеря команды.

Отметим, что в минувшем регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Клипперс» заняли пятое место в Западной конференции с 44 победами при 38 поражениях. В первом раунде плей-офф «парусники» проиграли «Финикс Санз» со счётом 1-4.

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