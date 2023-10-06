«Вы это видели?» Хэйс отреагировал на момент с участием Леброна во время тренировки

Новоиспечённый центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Джексон Хэйс во время интервью забавно отреагировал на момент с участием звёздного одноклубника Леброна Джеймса.

«Вы это видели?» — спросил Хэйс у журналистов. На что у него уточнили, что же произошло. Центровой отметил, что 38-летний Леброн исполнил уиндмилл-данк с навесом самому себе. Примечательно, что момент с Леброном не был запечатлён.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Отметим, что 23-летний Джексон Хэйс в начале июля заключил с «Лейкерс» двухлетний контракт на общую сумму $ 4,63 млн. Центровой был выбран на драфте НБА 2019 года под общим восьмым номером.

В минувшем регулярном сезоне баскетболист принял участие в 47 матчах, набирая в среднем пять очков, 2,8 подбора и 0,7 передачи при общем 55,1% реализации бросков с игры, трёхочковых — 10,3%.