Джимми Батлер прояснил отношение к внутрисезонному турниру НБА

Звёздный лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер высказался о новом внутрисезонном турнире в НБА, который впервые пройдёт в грядущем сезоне в ноябре.

«Мне нравится играть в баскетбол, и неважно – во время сезона или вне сезона. Я просто это люблю. Я люблю соревноваться с парнями, люблю носить форму «Майами Хит» и выступать за этот город и эту организацию. Так что запишите меня — я участвую», — сказал Батлер на пресс-конференции.

На групповом этапе внутрисезонного турнира команды будут разбиты на шесть квинтетов, причём три из них составлены из клубов Западной конференции и три — из Восточной. Состав групп был определён жеребьёвкой: представители каждой конференции были распределены по пяти корзинам согласно положению в таблице в регулярном чемпионате прошлого сезона. Каждая команда проведёт в группе четыре матча — по разу с каждым соперником.

Джимми Батлер принимает участие в двусторонке «Майами»: