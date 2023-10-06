Расселл Уэстбрук ответил на вопрос об ожиданиях от нового сезона НБА

Звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук ответил на вопрос по поводу ожиданий в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я просто наслаждаюсь каждым мгновением. В конечном итоге доходишь до того момента, когда находишься в лиге очень долго. Это происходит ежедневно – всё по-старому, всё одно и то же. И просто здорово наслаждаться этими мгновениями», — сказал Уэстбрук на пресс-конференции.

Напомним, в феврале 2023 года «Юта Джаз» приобрела Уэстбрука у «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз» накануне дедлайна. Вскоре команда отчислила игрока. В конце февраля Расселл перешёл в «Клипперс». Сейчас игроку 34 года.

Индивидуальная тренировка Расселла Уэстбрука: