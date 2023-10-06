«Губы опухли, а внутри всё горело». Заир Смит — о том, как отравился мясом курицы

24-летний атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Заир Смит рассказал, что пролежал в больнице полтора месяца из-за аллергической реакции на тайскую курицу.

«Это была тайская курица. Первые симптомы начались с того, что мои губы начали опухать. Я поехал домой, чтобы начать какое-то лечение. Начал чистить зубы. В течение десяти минут всё было в порядке, а затем началась крапивница.

После я кому-то позвонил и попросил дать мне бенадрил. Как только я принял этот препарат, у меня начали опухать пальцы на ногах. Тогда позвонил в 911. Внутри буквально всё горело. Пролежал в больнице около полутора месяцев. Похудел примерно на 60 фунтов.

Моё тело порядком пострадало, так что пришлось начинать с нуля — с питательной трубки и проводов по всему телу. Это была непростая ситуация, через которую мне пришлось пройти, но она сделала меня сильнее», — приводит слова Смита Yahoo Sports.

Лиз Кэмбидж легко обыграла Джордана Белла: