Эксперт назвал двух баскетболистов, которые на данный момент лучше Леброна Джеймса

Известный аналитик шоу First Things First на телеканале FOX Sports Ник Райт поделился мнением о том, кто в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выглядит лучше звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Леброн в 2003 и 2004 годах против Леброна 2019 и 2020 годов — это одна и та же картина… Сейчас в лиге есть только два парня, которые, когда Джеймс здоров, лучше его на голову. Это Никола Йокич и Яннис Адетокунбо», — сказал Райт в эфире шоу First Things First.

Напомним, Леброн Джеймс в возрасте 38 лет проведёт свой 21-й сезон в НБА. В предыдущем сезоне регулярного чемпионата НБА Джеймс сыграл в 55 матчах, набирая в среднем 28,9 очков, 8,3 подбора и отдавая 6,8 передачи.

Отметим, что Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА — дважды в составе «Майами Хит» и по разу брал титул с «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА: