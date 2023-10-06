Глава группы поддержки ЦСКА Анна Буркина обвинила бывших участниц в воровстве танцев

Глава группы поддержки московского ЦСКА Анна Буркина обвинила бывших участниц армейской группы поддержки, ныне танцующих на матчах московской «Руны» в том, что те крадут их танцы.

«Я никогда не занималась такими вещами! Я очень долго молчала, так как я знаю правду и мне нечего доказывать! Но почему люди гнилые до костей считают, что они самые умные и им всё можно! Такие как Светлана Старкова и Валерия Харченко. Все бывшие участницы группы поддержки ЦСКА.

Я уже не говорю, что они флаг ВТБ так же выносят! Костюмы и танцы моей группы поддержки (копируют. – Прим. «Чемпионата»), в которой я 20 лет работаю. Это всё мне льстит, копируют лучших! Но писать, какие они классные, не сделав ничего своего и ещё говорить про других, что их копируют. Это сверх всей наглости людей!», – написала Анна Буркина в своих социальных сетях.