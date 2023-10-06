Главный тренер «Руны» Эртул Эрдоган подвёл итоги матча с «Уралмашем» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер московской «Руны» Эртул Эрдоган прокомментировал победу своих подопечных над екатеринбургским «Уралмашем» со счётом 85:76.

«Это была тяжёлая игра. Нам противостояла сильная команда, которая в прошлом туре обыграла «Зенит». Такие матчи очень важны для нас. В Единой Лиге ВТБ сейчас много схожих по уровню команд, поэтому каждая победа и каждое очко важны. Мы новички, как и «Уралмаш», и мы стараемся бороться за победу в каждом матче.

Что касается игры, стоит отметить два очень важных момента. Во-первых, мы допустили много потерь. Во-вторых, мы дали сопернику совершить много подборов в нападении. Но я горжусь своими игроками — они выложились на сто процентов. Мы могли проиграть этот матч, но мы боролись, и это очень важно. Сегодня мы празднуем победу, но уже завтра начнём готовится к следующей игре против «Самары», – приводит слова Эртула Эрдогана официальный сайт «Руны».

Напомним, «Руна» добыла вторую победу кряду в Единой лиге. Ранее команда обыграла саратовский «Автодор» со счётом 87:79.