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Баскония — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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«Реал» в тяжелейшей концовке обыграл «Басконию» в 1-м туре Евролиги

«Реал» в тяжелейшей концовке обыграл «Басконию» в 1-м туре Евролиги
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Сегодня, 6 октября, состоялся матч первого тура Евролиги, в котором встречались испанские команды «Баскония» и «Реал» Игра проходила на стадионе «Арена Фернандо Буэса» в Витории. Матч завершился победой мадридского «Реала» со счётом 79:77.

В домашнем матче «Баскония» лучше стартовала и повела в счёте после первой четверти – 23:19. Во втором игровом отрезке испанские команды не выявили победителя, и он завершился вничью – 24:24. По итогам первой половины «Баскония» оказалась сильнее оппонента со счётом 47:43.

После небольшой паузы на перерыв матч продолжился и «Баскония» с преимуществом в одно очко выиграла третью четверть – 20:19. В заключительной 10-минутке клуб из Мадрида перехватил лидерство (17:10) и в итоге обыграл соперника с итоговым результатом 79:77.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
06 октября 2023, пятница. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
77 : 79
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Баскония: Ховард, Манньон, Райэсте, Седекерскис, Маринкович, Miller-McIntyre, Диес, Rogkavopoulos, Diop, Котсар, Костелло, Монеке
Реал Мадрид: Козёр, Diagne, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Родригес, Пуарье, Льюль, Ябуселе, Муса
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