«Реал» в тяжелейшей концовке обыграл «Басконию» в 1-м туре Евролиги

Сегодня, 6 октября, состоялся матч первого тура Евролиги, в котором встречались испанские команды «Баскония» и «Реал» Игра проходила на стадионе «Арена Фернандо Буэса» в Витории. Матч завершился победой мадридского «Реала» со счётом 79:77.

В домашнем матче «Баскония» лучше стартовала и повела в счёте после первой четверти – 23:19. Во втором игровом отрезке испанские команды не выявили победителя, и он завершился вничью – 24:24. По итогам первой половины «Баскония» оказалась сильнее оппонента со счётом 47:43.

После небольшой паузы на перерыв матч продолжился и «Баскония» с преимуществом в одно очко выиграла третью четверть – 20:19. В заключительной 10-минутке клуб из Мадрида перехватил лидерство (17:10) и в итоге обыграл соперника с итоговым результатом 79:77.