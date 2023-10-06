«Реал» в тяжелейшей концовке обыграл «Басконию» в 1-м туре Евролиги

Сегодня, 6 октября, состоялся матч первого тура Евролиги, в котором встречались испанские команды «Баскония» и «Реал» Игра проходила на стадионе «Арена Фернандо Буэса» в Витории. Матч завершился победой мадридского «Реала» со счётом 79:77.
В домашнем матче «Баскония» лучше стартовала и повела в счёте после первой четверти – 23:19. Во втором игровом отрезке испанские команды не выявили победителя, и он завершился вничью – 24:24. По итогам первой половины «Баскония» оказалась сильнее оппонента со счётом 47:43.
После небольшой паузы на перерыв матч продолжился и «Баскония» с преимуществом в одно очко выиграла третью четверть – 20:19. В заключительной 10-минутке клуб из Мадрида перехватил лидерство (17:10) и в итоге обыграл соперника с итоговым результатом 79:77.
- 7 октября 2023
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- 6 октября 2023
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