Илья Попов – о победе «Руны» над «Уралмашем»: нет времени праздновать, завтра тренировка

Центровой московской «Руны» Илья Попов подвёл итоги победного для команды матча с екатеринбургским «Уралмашем» (85:78) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Безумно рад, что мы выиграли. Мы обыграли «Уралмаш» и сделали это на выезде. Я думаю, так получилось потому, что я сегодня надел два правых носка. Скорее всего, именно из-за этого победа была за нами (улыбается). Если бы было два левых носка, то мы бы проиграли. Это первый сезон, когда у меня носки подписаны. Жена постирала так, что у меня оказалось два правых носка. Не знаю, как так получилось, но, наверное, это о чем-то говорит (улыбается).

Мы старались биться в каждом моменте игры. Иногда получалось, иногда — нет. В итоге выиграли, счёт на табло. Как сказал тренер, у нас нет времени праздновать эту победу. Завтра вечером у нас тренировка, а сейчас несколько часов нам нужно провести в самолёте.

Если сравнивать Единую Лигу ВТБ с Суперлигой, я бы отметил более высокую скорость принятия решений как в нападении, так и в защите. По плотности контактной борьбы, наверное, все то же самое, что и в Суперлиге», – приводит слова Попова официальный сайт «Руны».