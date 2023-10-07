«Вон пошёл». SMM-менеджер «Автодора» грубо ответил критикам Родионова

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Под новостью о решении Единой лиги ВТБ оштрафовать президента саратовского «Автодора» Владимира Родионова за критику судейства турнира, в телеграм-канале клуба разгорелся жаркий спор. SMM-менеджер команды с профиля клуба грубо отвечал критикам Родионова.

«Владимир Естафьевич, пейте таблетки», – написал один пользователей.

«Вам здесь не рады», — ответ от профиля клуба.

«Естественно, вы же не можете пойти против своего руководства», — продолжил спор любитель российского баскетбола.

«Вон пошёл», — резко отвечает «Автодор».

«Хороший ответ для SMM баскетбольного клуба, ничего не скажешь. Классно вы тут с подписчиками общаетесь, никакой грубости», — заметил профиль одного из баскетбольных каналов.

«Завтра в школу», — продолжил стоять на своём «Автодор».