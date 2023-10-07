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Ватутин — о возвращении в Евролигу: в Европе никто не даст гарантий безопасности

Ватутин — о возвращении в Евролигу: в Европе никто не даст гарантий безопасности
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал возможность возвращения российских клубов в Евролигу.

«Пока происходят военные действия, пока нет регулярного авиасообщения, пока есть сложности с выплатами, говорить о том, что российские команды вернутся в Евролигу, неправильно. Это обманывать самих себя и болельщиков. Сейчас играть в Евролиге без своего чартера невозможно. Когда у тебя три игры в неделю – две в Евролиге, одна в ВТБ, перемещаться через Белград или Стамбул невозможно, ты никуда не успеешь. Использование российских чартеров в Европе запрещено. Ты не можешь брать чартерные самолёты, которые зарегистрированы в Европе.

Очень важен вопрос с гарантиями безопасности. Никто сейчас в Европе при всём уважении к российскому спорту не возьмёт на себя гарантии обеспечения безопасности российских спортсменов там. С Мюнхена 1972 года прошло достаточно много времени, но нет гарантий, что эта история не повторится», — сказал Ватутин в интервью «КП-Спорт».

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