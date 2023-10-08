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«Майами Хит» выразил поддержу жителям Израиля после нападения группировки ХАМАС

«Майами Хит» выразил поддержу жителям Израиля после нападения группировки ХАМАС
НБА
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Баскетбольный клуб «Майами Хит» поддержал Израиль и жителей страны после нападения группировки ХАМАС (палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа. — Прим. «Чемпионата»).

Отметим, что утром 7 сентября группировка ХАМАС атаковала Израиль, нанеся массированный ракетный удар по различным городам. В результате этого погибло множество людей. Израиль объявил о начале полномасштабной войны и начал мобилизационные действия на территории страны.

«Нападение ХАМАС на Израиль спровоцировало день бессмысленного насилия и гибели сотен невинных людей. «Майами Хит» поддерживает народ Израиля», — говорится в обращении «Майами Хит» в одной из социальных сетей.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» вышел в финал Национальной баскетбольной ассоциации, в котором уступил «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.

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